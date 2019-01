Kelly Sue DeConnick avrà un cameo nel cinecomic Captain Marvel

Gli appassionati dei fumetti sul mondo dei supereroi riconosceranno sicuramente il nome di Kelly Sue DeConnick, la cui storia artistica è legata, tra le molteplici collaborazioni, alla Marvel Comics per aver dato nuova linfa al personaggio di Captain Marvel. La fumettista, a quanto pare, apparirà in un cameo nel film su Carol Danvers.

Kelly Sue DeConnick si è avvicinata all’universo della supereroina nel 2012 e da allora la sua run con protagonista la supereroina Carol Danvers è diventata fin da subito una delle più apprezzate. Sul set del cinecomic nello scorso maggio il produttore esecutivo Jonathan Schwartz così commentava l’influenza del lavoro della DeConnick nel film di prossima uscita con Brie Larson:

“C’è una run di fumetti di Kelly Sue DeConnick che arriva dritto al cuore del personaggio in un modo tale da convincerci a traslarlo dopo sullo schermo. Ha compreso realmente Carol e l’ha resa moderna, vibrante, fresca come non era mai stato fatto prima”.

A novembre lo stesso Kevin Feige aveva dichiarato che gli autori dei Marvel Studios avevano preso quale modello la struttura del personaggio creata dalla DeConnick e quest’ultima, oltre ad aver avuto la possibilità di rivestire il delicato ruolo di consulente, pare abbia anche un breve cameo all’interno della storia.

Queste le parole di Schwartz prese dall’intervista pubblicata solo in questi giorni da Syfy Wire:

“Kelly sta attualmente lavorando con noi sul film ed è stato di grande aiuto, anche per la consulenza, e ha girato un cameo l’altro giorno che spero voi tutti possiate scovare”.

Le prevendite dei biglietti di Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, sono state aperte per il mercato statunitense nella giornata di lunedì e fin da subito numerosi sono stati i biglietti acquistati per il lungometraggio nell’arco delle ventiquattro ore. I primi pronostici, inoltre, rivelano dati più che incoraggianti per il film Marvel durante il primo weekend di programmazione, arrivando a toccare una stima che oscillerebbe tra i 140 e i 180 milioni di dollari.

In Italia il film sulle origini della supereroina Captain Marvel arriverà il 6 marzo 2019.