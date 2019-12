Per Kelly Marie Tran, la storia di Rose Tico in Star Wars è come la sua

L'interminabile attesa è finita e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è da ieri nelle sale italiane, dove ha incassato più di un milione di euro al debutto. Tra gli attori del cast c'è anche Kelly Marie Tran, che dopo l'uscita di Gli Ultimi Jedi fu vittima di pesanti attacchi online che la spinsero ad abbandonare i social network.

Il suo personaggio, il meccanico e tuttofare Rose Tico, che aiuta la Resistenza, è per lei particolarmente speciale, perché le loro vite hanno diversi punti di contatto. I genitori di Kelly Marie Tran - la prima attrice di origine asiatica tra i personaggi principali del franchise Star Wars - sono fuggiti negli Stati Uniti dal Vietnam a causa della guerra, e nella finzione scenica anche Rose ha abbandonato il suo pianeta natale, devastato dal Primo Ordine. Per questo l'attrice ammette di non avere ben chiaro dove finisca Kelly e dove cominci Rose.

"I miei genitori sono entrambi rifugiati di guerra" ha raccontato recentemente a Variety. "Hanno dovuto lasciare il loro paese e venire in uno nuovo, non avevano i loro genitori con loro, non li hanno visti per oltre vent'anni. Questo ha indubbiamente segnato la storia della mia famiglia. A un certo punto mi chiedo: Chi è Rose e chi è Kelly? Non lo so!"

E ora che la saga di Skywalker volge al termine, Kelly Marie Tran ritiene che il suo personaggio offra ai giovani attori asiatici la speranza di avere un giorno anche loro un posto sullo schermo, nella galassia molto, molto lontana. E più in generale, una speranza per una maggiore inclusione in tutti gli ambiti della vita. "Non vedo l'ora di vedere cosa farà la generazione successiva, perché le regole con cui siamo cresciuti e a cui abbiamo creduto... sono bugie."

Negli Stati Uniti, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà venerdì 20, ed è già in cima alle prevendite del weekend.