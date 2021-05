Kelly Marie Tran spiega l'addio ai social dopo Star Wars: 'Per la mia salute mentale'

Dopo aver debuttato in Star Wars, nel ruolo di Rose Tico, nell'Episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, Kelly Marie Tran ha abbandonato i social media in seguito a una serie di attacchi da parte degli hater. In una recente intervista l'attrice, che fa parte del cast vocale di Raya e l'ultimo drago presto su Disney+, è tornata a parlare di quella decisione.

"Viviamo in un mondo in cui siamo tutti costantemente bombardati da così tanti stimoli, e non so se siamo tutti consapevoli dei modi in cui ne siamo influenzati" ha raccontato Kelly Marie Tran a Teen Vogue. "Per quanto mi riguarda, sapevo che la cosa più importante era proteggere la mia salute mentale e crearmi uno spazio in cui poter essere creativa e sentirmi di nuovo un'artista, cosa che per un po' ho dubitato di poter fare."

Al di là di questa scelta, l'attrice sa che lasciare i social "non è la risposta per tutti, ma penso sia stata la risposta giusta per me in quel momento. Riconosco il mio privilegio e capisco che ci sono persone che devono essere sui social media per il loro lavoro e il loro ruolo [...] ma noi artisti, perché dobbiamo essere noi a normalizzare il fatto di subire molestie? Non dovrebbe essere così."

Quello di Kelly Marie Tran non è l'unico esempio: non sappiamo se rivedremo Daisy Ridley in Star Wars, ma anche lei ha lasciato da un po' di tempo i social. "Sono riuscita a separare bene la mia vita privata da quella professionale, in parte probabilmente perché non sono sui social" ha spiegato recentemente. "Le statistiche che collegano i social all'ansia sono terrificanti. Ho amici completamente dipendenti dal loro smartphone che hanno sofferto di questo problema."