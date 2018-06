Kelly Marie Tran cancella tutti i suoi post di Instagram a causa degli insulti

Kelly Marie Tran, una dei protagonisti di Star Wars: Gli ultimi Jedi , si è stancata degli insulti ricevuti e ha deciso di cancellare tutti i post dal suo profilo Instagram. L'account, ora totalmente vuoto, conta 192mila follower.

Il suo personaggio, Rose Tico, è stato una delle new entry dell'ottavo episodio, e come il film stesso ha generato pareri molto differenti tra gli spettatori. Il motivo dei costanti insulti, però, sembra essere un astio proprio verso i contenuti del profilo dell'attrice: la Tran utilizzava la sua notorietà per condividere su Instagram post a forte carattere motivazionale, diffondendo incoraggiamenti positivi.

Questo utilizzo del suo account sembra aver attirato alcuni dei tanti Troll presenti nella fanbase di Star Wars, che essendo una delle saghe più amate e famose al mondo crea comprende anche una grande quantità di persone poco civili nei confronti degli altri.

Non è la prima volta che un membro del cast decide di prendere provvedimenti sui social: nel 2017 anche Daisy Ridley, interprete di una dei personaggi più in vista della nuova trilogia, ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, dopo aver ricevuto una valanga di insulti riguardanti il suo aspetto fisico, a seguito di un'apparizione ad un evento pubblico. Al momento la Ridley non ha ancora fatto ritorno sul social network.

Campagne di hater di Star Wars sono attive fin dal rilascio dei nuovi episodi, e Kelly Marie Tran è stata anche bersaglio di numerosi insulti razzisti, vista la sua origine vietnamita. Attendendo una maturazione forse improbabile di certi fan, si spera che, con queste soluzioni, le attrici riescano a trovare un po' di serenità nel loro mestiere.