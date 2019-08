Kelly Marie Tran anticipa il futuro della relazione tra Rose e Finn

I fan non hanno certo risparmiato critiche a Star Wars: The Last Jedi, per le motivazioni più varie. Uno degli aspetti verso i quali è stato puntato più volte il dito è sicuramente la relazione tra Rose e Finn, i membri della resistenza interpretati rispettivamente da Kelly Marie Tran e John Boyega.

La nascita della loro storia d'amore è infatti risultata forzata e frettolosa ai più, che l'hanno interpretata come un tentativo maldestro di sponsorizzare l'amore tra persone di etnia diversa: un nobile intento, sicuramente, la cui messa in scena è stata però una nota stonata per molti fan.

Chi sperava che l'imminente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potesse mettere un punto su questa malsopportata love story sembra però destinato alla delusione: le parole di Kelly Marie Tran al riguardo sembrano infatti lasciare poco spazio al dubbio. "Penso che accadranno un sacco di cose belle in questo film. Non posso dire di cosa si tratta, ma non vedo l'ora che i fan possano esplorare più a fondo la relazione tra Rose e Finn" ha infatti dichiarato l'attrice, lasciando intendere che la storia d'amore tra i due personaggi è quindi destinata a continuare.

L'attenzione di fan e media è comunque concentrata su altro, per ora: le immagini della Rey passata al Lato Oscuro mostrate nel nuovo footage sembrano aver sconvolto tutti, in primis la stessa Daisy Ridley! Durante il D23 sono inoltre stati rivelati anche nuovi dettagli sul personaggio di Keri Russell.