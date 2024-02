Keke Palmer è già pronta al ritiro da Hollywood:'L'addio è dietro l'angolo'

Keke Palmer fa parte del mondo dello spettacolo dalla pre-adolescenza e in quest'ultimo periodo sta riflettendo seriamente sul suo futuro a Hollywood. Intervistata da Teen Vogue l'attrice, ore trentenne, ha spiegato di non escludere la possibilità di ritirarsi a breve, approfondendo il motivo che la spingerebbe a questa scelta.

"Non lo so, penso che il conto alla rovescia sia iniziato. Penso che sia perché finora non l'ho ancora sentito. Ma il conto alla rovescia è dietro l'angolo. Non so quando esattamente ma è dietro l'angolo" ha confessato Palmer.



La star del film Nope di Jordan Peele ha raccontato cosa ritiene importante in relazione a ciò che lascerà dicendo addio a Hollywood:"La cosa principale è che voglio che sia un invito ad utilizzare il proprio potere per il bene, ad utilizzare ciò che si ha per creare spazi e sistemi affinché gli altri possano prosperare. Semplicemente non credo nell'accumulare tutto. Non credo nel limitare. Non sono una vigliacca. A cosa servirebbe? Penso che sia basato sulla paura. Se ne parlo da un punto di vista compassionevole, penso che le persone che pongono dei limiti sono spaventate. Quindi non ho paura" ha dichiarato.



Keke Palmer ha spiegato in che modo vorrebbe educare suo figlio Leo:"Una parte dell'apprendimento, in questo contesto, credo sia amare e sapere come imparare prima ad amare incondizionatamente te stesso, in modo che tu sappia come amare gli altri ed essere al servizio degli altri in un mondo che non li svantaggia ma li potenzia. Questo è ciò che spererei di lasciare. E a chiunque voglia seguirmi, spero si accorgano anche di questo".

Lo scorso autunno, Keke Palmer ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del suo ex compagno Darius Jackson.