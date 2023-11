Keke Palmer, ordine restrittivo contro Darius Jackson:'Minacce e abusi fisici'

Keke Palmer ha richiesto un'ordinanza restrittiva nei confronti dell'ex compagno Darius Jackson, accusandolo di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, anche davanti al figlio Leo. Dopo le voci delle ultime settimane sulla fine della relazione ora è arrivata l'ufficialità e la decisione di Palmer di procedere per vie legali.

Su Everyeye potete leggere la recensione di Nope, il film di Jordan Peele con Keke Palmer tra i protagonisti.



Nelle ultime ore è però la vita personale dell'attrice a far discutere. Nei documenti della richiesta di ordinanza presentata alle autorità, Palmer spiega di aver interrotto la propria relazione con Jackson ad inizio ottobre, principalmente a causa 'dell'abuso fisico ed emotivo che le ha inflitto'. La richiesta di ordinanza la conseguenza di una presunta irruzione di Jackson nell'abitazione di Palmer a sua insaputa e senza il suo consenso.



Secondo Keke Palmer, Darius Jackson l'avrebbe minacciata cercando di afferrarla al collo, colpendola, gettandola sul divano e rubandole il cellulare. L'attrice sostiene di avere il filmato delle telecamere di sicurezza come prova e ha richiesto la custodia esclusiva del figlio di otto mesi.

Palmer ha elencato i presunti episodi violenti dell'uomo, tra cui "distruggere i miei beni personali, compresi agende e occhiali da vista, gettare le mie cose in strada, lanciare le chiavi della mia macchina per impedirmi di scappare, picchiarmi davanti a nostro figlio, vomitando parolacce su di me e nostro figlio, minacciando di uccidermi con una pistola se lo avessi lasciato, molestie e altri abusi fisici ed emotivi".



Jackson era stato criticato per un tweet rivolto a Keke Palmer qualche mese fa, per l'abbigliamento indossato al concerto di Usher:"Certo che l'outfit. Sei una mamma". E dopo aver difeso il suo tweet dalle accuse, Jackson si cancellò dai social.

Lo scorso anno Keke Palmer annunciò di essere incinta ai suoi fan e qualche mese dopo nacque Leo.