Keith Jefferson, star di Django Unchained e The Hateful Eight muore a 53 anni

Keith Jefferson, conosciuto principalmente per aver lavorato frequentemente con Quentin Tarantino in film come Django Unchained, The Hateful Eight e C'era una volta a... Hollywood, è scomparso all'età di 53 anni. La morte è avvenuta giovedì, come ha confermato la sua agente Nicole St. John a The Hollywood Reporter.

Jefferson ad agosto aveva annunciato pubblicamente di aver ricevuto la diagnosi di un cancro:"Ogni tanto Dio ti lancia una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non condividerlo con nessuno. Né la mia famiglia né la mia famiglia allargata. Oggi sono finalmente in un luogo dove condividere perché la mia fede sta diventando più forte" aveva dichiarato in estate Jefferson.



Nato nel 1970 a Houston, Keith Jefferson studiò recitazione in Arizona, e ottenne il suo primo ruolo al cinema nel 1995 in A proposito di donne. Interpretò Pudgy Ralph al fianco dell'amico Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson in Django Unchained di Quentin Tarantino. Interpretò Charly in The Hateful Eight e Land Pirate Keith in C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film diretto dal regista di Pulp Fiction. Su Everyeye trovate la recensione di C'era una volta a... Hollywood, uno degli ultimi film in cui ha recitato Jefferson.



Jamie Foxx ha ricordato l'amico in un commovente post sui social:"Questa fa male. Keith, non sei stato altro che grazia assoluta, per tutta la vita il tuo cuore è stato puro, il tuo amore incommensurabile, eri un'anima straordinaria. Mancherai tantissimo a tutti noi. Ci vorrà molto tempo prima che tutto questo guarisca. Addio amico mio. Ti voglio bene".



Qualche mese fa Jamie Foxx fu ricoverato in ospedale creando apprensione tra i fan. Nelle ultime settimane l'attore si è completamente ristabilito ed è tornato a lavorare ai propri progetti cinematografici.