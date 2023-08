Keira Knigthley, insulti vergognosi a inizio carriera: 'Sei un'anoressica di mer*a'

L'attrice Keira Knightley (ricordata per Pirati dei Caraibi e Star Wars) ha iniziato la propria carriera in tenerissima età, ma la dinamica, se da un lato costituisce un vantaggio, dall'altro non lo è affatto: molte persone hanno insultato il suo fisico, senza contare le maliziose insinuazioni degli intervistatori...

Così ha ricordato Knightley: "C'è stato un periodo molto lungo in cui [gli intervistatori] continuavano a ripetere: 'Be', sei un'attrice di merda, oltre a essere anoressica, perciò la gente ti odia'; il che, per un adolescente o una ragazza sui 20 anni, è davvero strano". In un'altra occasione, Keira Knightley ha espresso la volontà di non girare scene di sesso.

Alla domanda se vorrà incoraggiare le figlie per intraprendere una carriera da attrice, ha le idee altrettanto chiare: "Al cento per cento, direi di non farlo. Anzi, vorrei al 150 milioni di trilioni per centro scoraggiarle a fare qualcosa del genere. Se vorranno farlo... be', dovranno farlo da sole. Credo che l'adolescenza debba rimanere privata. Detto questo, non mi pento di quello che fatto: non avrei voluto che la mia vita percorresse una strada differente".

Il talento dell'attrice è sotto gli occhi di tutti, ma, per chi non ne fosse proprio convinto, basti menzionare tutti i riconoscimenti conseguiti: due candidature al Premio Oscar, tre per il Golden Globe e due per il British Academy Film Awards, a cui si aggiunge l'onoreficenza Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per "i servizi all'arte drammatica e alla beneficienza", conseguita in data 8 giugno 2018.

Per approfondire il suo recente progetto, non perdetevi i pareri di Keira Knightley su Lo strangolatore di Boston.