Keira Knightley torna sul grande schermo per un thriller distopico: di cosa si tratta?

Keira Knightley è stata scelta come protagonista del nuovo thriller fantascientifico Conception. La star di Pirati dei Caraibi è reduce dalla partecipazione al film crime Lo strangolatore di Boston, nel quale interpreta Loretta McLaughlin, una reporter che indaga su casi d'omicidio. Ora è in cantiere un nuovo progetto per l'attrice.

La co-protagonista di Love Actually interpreterà una funzionaria pubblica di nome Rita, come conferma Deadline. Il film, scritto e diretto da Camille Griffin, è ambientato in un "futuro non troppo lontano della Gran Bretagna, dove il governo ha assunto un ruolo autoritario sulla genitorialità".



Nella sinossi della trama di Conception si descrivono "eventi imprevisti che mettono in pericolo lo status genitoriale (di Rita), rendendola vittima delle stesse leggi che ha così prontamente inflitto agli altri".

Keira Knightley - che ha confessato di aver pensato ad un flop per Pirati dei Caraibi - e Camille Griffin tornano a lavorare insieme dai tempi della black comedy apocalittica Silent Night, nel 2021.



"Sono fortunata ad aver trovato Keira, è una grande alleata tanto quanto è un talento. Ho intenzione di realizzare insieme un film unico ed emozionante" ha specificato Griffin.

La produzione, in una nota, ha condiviso l'entusiasmo della regista:"Siamo ammirati dalla vivida immaginazione e dal talento creativo di Camille. Ha una capacità unica di esprimere idee grandi e complesse in eventi quotidiani e riconoscibili. Siamo entusiasti di riunire nuovamente il team di Silent Night e di lavorare nuovamente con Keira".



Qualche mese fa Keira Knightley ha svelato la miglior scena di sesso mai girata nella sua carriera, specificando di non volerne più girare.