Keira Knightley suona i Beatles con i denti: su Instagram il video di Yesterday

Suonare con l'ausilio dei propri denti è una cosa che si è vista più volte nella storia della musica, si pensi a Jimi Hendrix ad esempio: suonare con i denti senza l'ausilio di nessun altro strumento, però, in tutta onestà ci sembrava impensabile... finché non è arrivata Keira Knightley.

L'attrice di Pirati dei Caraibi ed Orgoglio e Pregiudizio in realtà non è nuova ad esibizioni di questo tipo: già durante un Graham Norton Show di qualche anno fa la star aveva infatti dato mostra di questa sua abilità, tra lo stupore dei presenti.

Stavolta è toccato a Yesterday: in un video pubblicato su Instagram Knightley ha infatti deliziato i suoi fan con un'impeccabile esibizione dello storico pezzo dei Fab Four, anche stavolta tirando fuori una precisione ed un senso del ritmo decisamente invidiabili (considerato soprattutto che, insomma... Stava suonando con i denti!).

L'esibizione di Knightley, comunque, è stata postata sui social per una buona causa (oltre al divertimento dei suoi fan, d'intende): l'attrice sta infatti sostenendo la campagna Hope From Home, evento organizzato da Red Nose Day per celebrare la Giornata della Salute allo scopo di raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus.

A questo punto non resta che monitorare la situazione e sperare che la brava Keira ci regali al più presto altre perle di questo tipo!