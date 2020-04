Keira Knightley, la star di Pirati dei Caraibi truffata sul social network Instagram

Se Johnny Depp è approdato su Instagram, i fan di Pirati dei Caraibi hanno pensato che in un colpo solo fosse arrivata sul celebre social anche Keira Knightley, interprete di Elizabeth nella saga cinematografica della Disney.

Sfortunatamente non è così: l'attrice infatti è stata truffata con l'apertura di un profilo fake che per errore lo staff del social ha giudicato ufficiale.

L'iconico "badge blu" del social network però sarebbe stato contraffatto e incollato digitalmente sul profilo, stratagemma che ha ingannato i fan della star: secondo un’analisi l'account fake potrebbe possedere tanti altri profili “ufficiali” di persone famose, quindi occhi aperti.

Per altre notizie, l'attrice ha recentemente spiegato le ragioni per cui ha smesso di partecipare a scene di nudo dopo essere diventata madre, anche se questo non è l'unico motivo: "Solitamente si gira una scena di sesso integrata nel contesto del film, che è una cosa sensata. Un tempo al massimo qualche giornale di me**a l'avrebbe presa e sbattuta sulle sue pagine ma, alla fine, la cosa sarebbe finita lì. Ma ora puoi prendere l'intera scena e metterla in un contesto completamente diverso, può finire su qualche sito porno".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle migliori curiosità su Pirati dei Caraibi, andato in onda ieri sera su Canale 5: la saga proseguirà nelle prossime settimane con Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar, film nel quale la Knightley tornerà insieme all'ex co-protagonista Orlando Bloom.