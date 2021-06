Keira Knightley racconta le molestie subite: 'È successo a tutte le donne che conosco'

Qualche mese fa Keira Knightley ha compiuto 36 anni, e a lei è dedicata una lunga intervista sul nuovo numero di Harper's Bazaar. L'attrice ha raccontato di aver subito in passato delle molestie, e ha spiegato, senza nascondere una certa frustrazione, di prendere tuttora ogni precauzione possibile per limitare questo rischio.

"Certo! Voglio dire, è successo a tutte" ha risposto Keira Knightley a una specifica domanda sull'argomento. "Letteralmente, non conosco nessuna donna che non sia mai stata, in qualche modo, palpeggiata, o che abbia incontrato un esibizionista, o qualcuno che abbia minacciato di tagliarle la gola, di prenderla a pugni in faccia o qualcosa del genere. È successo a tutte."

L'attrice di Pirati dei Caraibi, che non permette alle figlie di vedere alcuni classici Disney, ha poi aggiunto un'altra esperienza che la accomuna a molte altre donne: "È stato quando hanno iniziato a elencare tutte le precauzioni che prendono quando tornano a casa per assicurarsi di essere al sicuro, e io ho pensato: Faccio ognuna di queste cose, e non ci penso nemmeno. È maledettamente deprimente."

Keira Knightley ha affrontato anche il tema del lockdown, parlando dell'importanza di mantenere alto il morale della famiglia: "Abbiamo un trampolino nel nostro giardino, e abbiamo deciso che potevamo indossare solo abiti eleganti. Mettevo il rossetto rosso ogni giorno, e ogni capo di Chanel che ho nell'armadio, e mia figlia Edie aveva nastri di Chanel intrecciati tra i capelli e ali di fata. Ho pensato: A che serve avere queste cose adorabili nell'armadio, quando fuori è tutto così apocalittico e spaventoso?"