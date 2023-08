Keira Knightley non vuole scene di sesso, ma sulla migliore è sicura: 'Con James McAvoy'

Il rapporto di Keira Knightley con il cinema è cambiato molto nel corso degli anni, con la star di Pirati dei Caraibi che ha rifiutato ormai da tempo il timbro di sex-symbol che le era stato affibbiato a inizio carriera: nonostante ciò, l'attrice non ha certo motivo di rinnegare alcune scene di un certo livello.

Al cinema, infatti, non vedremo più scene sexy con Keira Knightley, ma l'ex-star di Sognando Beckham non ha dubbi su quale sia stata la migliore tra le sequenze di sesso girate nel corso della sua carriera: la scelta è infatti subito ricaduta su quella con James McAvoy in uno dei film più apprezzati di Knightley, Espiazione.

"La miglior scena di sesso che io abbia mai girato è quella in Espiazione, sulla libreria. È stata al tempo stesso la miglior scena di sesso e la miglior scena da girare in generale, fu orchestrata con una precisione millimetrica. Era tipo: 'Il piede va messo lì sopra, la mano va lì', ne venne fuori davvero una bella scena di sesso" sono state qualche tempo fa le parole di Keira Knightley.

E voi, siete d'accordo con il giudizio della diretta interessate o avete preferito altre sequenze simili? Fatecelo sapere nei commenti! Sesso a parte, comunque, per saperne di più trovate qui la nostra recensione di Espiazione.