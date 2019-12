Keira Knightley non si spiega l'amore del pubblico per Love Actually

Nonostante sia la protagonista di uno dei film romantici e natalizi più amati degli anni 2000 e più conosciuti di tutti i tempi, Keira Knightley ha recentemente ammesso ai microfoni del Toronto Sun di non spiegarsi come sia possibile che il Love Actually di Richard Curtis piaccia così tanto al grande pubblico.

Ammettendo di aver visto Love Actually soltanto una volta nella sua vita, pur avendoci recitato, l'attrice ha dichiarato: "Non ho idea del perché quel film piaccia così tanto. L'ho visto solo una volta, alla premiere. Non credo di essere la persona a cui chiedere il perché di questo amore per Love Actually".

Nonostante sia sia drasticamente allontanata dal panorama dei blockbuster e delle commedie, scegliendo ruoli sempre da protagonista in produzioni indipendenti o film decisamente più piccoli di Pirati dei Caraibi o dal cast corale come appunto Love Actually, all'attrice non viene mai fatta mancare una domanda sulla commedia di Curtis durante dei tour promozionali nel periodo natalizio.



La Knightley ha poi aggiunto: "È comunque straordinaria la vita di quel film, perché nel 2003 non era andato per niente bene in sala. In particolare, non ha funzionato per nulla in Nord America. Solo quattro o cinque anni dopo la sua uscita ha cominciato ad ingranare e diventare una delle commedia di Natale più amate. Voglio dire, oggi è conosciuto ovunque, ma è stranamente più importante oggi in Nord America di quanto non sia in Inghilterra".



E voi: quanto amate il film di Richard Curtis? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo alla nostra recensione di Love Actually.