Keira Knightley inseguita dai fan di Titanic: l'avevano scambiata per Kate Winslet

Keira Knightley tornerà presto sul grande schermo, e nel frattempo ha raccontato che spesso viene scambiata per alcune delle sue colleghe, citando alcuni esempi.

L’attrice di “Orgoglio e Pregiudizio” ha ricordato durante un’intervista al The Late Late Show with James Corden tutte quelle volte che fu scambiata per un’altra attrice. Knightley è stata inseguita in un aeroporto perché scambiata per Natalie Portman, poi successivamente alcuni fan di Titanic l’hanno inseguita in un parco perché convinti che fosse Kate Winslet:

“Sono stata inseguita in un parco come Kate Winslet. Molti sono invece venuti da me per chiedermi di salutare Daniel Craig per loro, perché pensano che io fossi Rachel Weisz. È adorabile.”

Ma la star non è stata erroneamente scambiata solo per altre sue colleghe, difatti Knightley ha raccontato di essere stata confusa anche per Britney Spears: “E poi, Britney Spears. Gli altri li comprendo, ma sono inglese, sono un’attrice.”

Sembra davvero strano che Keira Knightley sia stata scambiata per qualcun altro così tante volte. L’attrice è molto famosa, e in particolare per una sua espressione caratteristica, “il broncio”, dato che ha ammesso di non apprezzare molto il suo sorriso. Un’espressione che ha sicuramente conquistato i fan, ma non molto Joe Wright, regista proprio di Orgoglio e Pregiudizio, che arrivo al punto di doverle vietare di “tenere il broncio”.

Ma non solo episodi divertenti, difatti Keira Knightley ha anche parlato dei terribili insulti che riceveva a inizio carriera.