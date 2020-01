Keira Knightley e il giovane protagonista di Jojo Rabbit insieme per un film natalizio

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Roman Griffin Davis e Keira Knightley saranno i protagonisti di un nuovo film natalizio attualmente ancora privo di un titolo ufficiale ma atteso già per le prossime festività.

Ricorderete il giovane Griffin Davis per il suo eccezionale esordio cinematografico in Jojo Rabbit, in cui aveva la parte del protagonista; la pellicola diretta da Taika Waititi e candidata a ben 6 Premi Oscar (incluso quello per il Miglior film) è attualmente nelle sale italiane e in queste pagine potete recuperare la nostra recensione.

Questo nuovo progetto a tema natalizio sarà prodotto dalla Marv Films di Matthew Vaughn, già dietro il franchise di Kingsman e dietro l'eccezionale successo di Rocketman, il biopic su Elton John con Taron Egerton protagonista. Alla regia del film troveremo Camille Griffin, madre proprio di Roman Griffin Davis, che è anche l'autrice della sceneggiatura. Non si conoscono tuttavia i dettagli della trama, ma il film sarà prodotto anche dalla Maven Pictures di Celine Rattray e Trudie Styler.

L'ultimo film di Keira Knightley ad approdare nelle sale è stato The Aftermath, da noi uscito con il titolo La conseguenza, mentre l'abbiamo vista anche in Official Secrets, ancora inedito da noi, e la rivedremo nella commedia Misbehaviour, diretto da Philippa Lowthorpe, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 13 marzo 2020.

Per quanto riguarda Jojo Rabbit, Taika Waititi ha recentemente parlato a Deadline dei rischi che si è assunto nel realizzare un film come Jojo Rabbit. "Non ho mai voluto fare qualcosa di semplice, perché se è troppo facile, qual è il punto?" ha spiegato. "A volte le persone dicono: Oh, è divisivo, ma da dove vengo io divisivo non è una parolaccia, è un modo per creare una discussione."

L'altro giovanissimo co-protagonista del film, Archie Yates, sarà prossimamente il protagonista del remake di Mamma, ho perso l'aereo, nel ruolo che fu dell'indimenticabile Macaulay Culkin.