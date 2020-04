Keira Knightley tra boxe e tiro con l'arco: il duro allenamento per King Arthur

Nel 2004, Antoine Fuqua usciva dal successo di Training Day con Denzel Washington e dal passo falso de L'ultima alba con Bruce Willis, quando decise di salire a bordo del progetto King Arthur come regista, sulla carta un kolossal di stampo epico e leggendario prodotto da Jerry Bruckheimer e distribuito da Disney.

Era un progetto molto ambizioso che arrivava anche per Bruckheimer dopo la calorosa accoglienza di Pirati dei Caraibi, e sbagliare non era nelle intenzioni di nessuno. Alla sceneggiatura Jonathan Glazer de Il Gladiatore dava ancora più fiducia al progetto, che tra le tante altre cose voleva rispecchiare fedelmente usi, costumi e strategie dell'epoca cavalleresca, in parte anche riuscendoci degnamente.



Avendola lanciata a livello internazionale proprio in Pirati dei Caraibi, Bruckheimer decise di offrire il ruolo di Ginevra alla stella in ascesa Keira Knightley, all'epoca diciannovenne in cerca di affermazione e riscontri positivi nel difficile mondo di Hollywood. Veniva soprattutto da piccole parti in piccoli film, tranne appunto il ruolo di Elizabeth Swann nella saga cinematografica con Johnny Depp, e quella di Ginevra doveva essere la parte dell'affermazione, essendo nel film anche molto importante.



Alla sua secondo e grande esperienza in un blockbuster, così, oltre a scavare a fondo nel cuore del personaggio, la Knightley si sottopose a un durissimo allenamento che fino ad allora non aveva mai sostenuto, neanche per Pirati dei Caraibi, dove la sua parte non prevedeva grandi sequenze d'azione e sicuramente non con armi o mezzi variegati.



Per King Arthur, invece, dovette prendere lezioni di boxe per imparare a combattere corpo a corpo, lezioni di tiro con l'arco per rendere ancora più credibile la forza, la grinta e la preparazione di Ginevra come combattente, e per la prima volta anche lezioni di equitazione, non essendo mai andata a cavallo prima di quel momento.



Tutte cose che diedero corpo e carattere al personaggio, tanto che le innumerevoli recensioni negative del film sottolineavano comunque più o meno in toto la buona statura della performer, che Hello Magazine definì all'epoca "la più promettente giovane star di Hollywood", elogiata anche dal Time per la sua volontà di crescere e migliorarsi come attrice piuttosto di apparire come semplice star.