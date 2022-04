Keira Knightley ammette: 'Mia figlia è completamente disinteressata ai miei film'

Quante volte ci siamo chiesti come sarebbe avere un genitore famoso? Quella che a noi è sempre parsa un'idea a dir poco eccitante sembra però non esercitare lo stesso fascino su chi in questa situazione ci vive davvero, almeno in alcuni casi: prendiamo, ad esempio, la figlia di Keira Knightley.

A parlarne è stata proprio la star di Love Actually, Pirati dei Caraibi e Orgoglio e Pregiudizio, che nel corso di un'intervista ha ammesso di non aver mai visto sua figlia provare reale interesse per uno dei suoi film, neanche quando si trattava di roba come Lo Schiaccianoci, che nelle idee dell'attrice avrebbe dovuto avere sulla figlia un certo ascendente.

"Feci una versione de Lo Schiaccianoci qualche anno fa, e lei venne con me sul set quando aveva tre anni, quindi pensai: 'Oh, forse questo vuole vederlo?' Ma lei mi disse: 'No'. È completamente disinteressata al vedermi in qualunque modo in televisione, il che mi sta bene. Penso sia salutare, in realtà" sono state le parole di Knightley.

Poco male, dunque: la figlia vivrà senza l'ossessione di vedere la madre ovunque, e alla seconda la cosa non sembra poi dispiacere così tanto. Una classica situazione win-win, insomma! Questioni familiari a parte, qualche tempo fa Keira Knightley spiegò il suo no alle scene di nudo nei film.