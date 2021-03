Keira Knightley fa 36 anni: auguri all'attrice di Pirati di Caraibi e Star Wars

L'abbiamo vista esordire giovanissima sul grande schermo e, a dirla tutta, il tempo per lei sembra davvero essersi fermato: per quanto difficile possa essere da credere, comunque, gli anni passano anche per la nostra Keira Knightley, che oggi spegne infatti le sue prime 36 candeline.

L'attrice, che nei giorni scorsi ha fatto discutere per la sua decisione di non permettere alle figlie di vedere alcuni Classici Disney, è infatti nata il 26 marzo del 1985 a Londra, esordendo sul grande schermo soltanto 10 anni dopo con Intrigo Perverso.

Da lì in poi la carriera di Knightley è stata in costante ascesa: dalla partecipazione a Star Wars: Episodio I all'esplosione nel 2002, a soli 17 anni, grazie a Sognando Beckham, la nostra Keira ha cominciato a macinare film su film mettendo in curriculum un grande successo dietro l'altro. Carriera, quella dell'attrice inglese, in cui spiccano sicuramente titoli come i tre Pirati dei Caraibi, Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione e The Imitation Game.

Nel corso degli anni, inoltre, la nostra ha imparato a pretendere e ottenere maggior controllo sui suoi ruoli: recentemente, ad esempio, Keira Knightley ha dichiarato di aver smesso con le scene di sesso girate da registi uomini. E voi, quale film con Keira Knightley avete amato particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti!