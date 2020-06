Keifer Sutherland, la star di Riflessi di paura ha una seconda carriera: scoprite quale

Noto soprattuto per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva 24, Keifer Sutherland nutre un'altra grande passione oltre alla recitazione. Possiede uno studio di registrazione e un'etichetta discografica, la Ironworks, e da qualche anno è anche un cantante country.

Nei mesi scorsi Sutherland si è esibito anche in un concerto a Milano. Per l'occasione, aveva raccontato dei molti fan che lo vedono "solo" come un attore: "Ormai ci sono abituato. Abbiamo fatto moltissime date in tutto il mondo, e c’è sempre qualcuno che chiede a Jack Bauer o al Presidente Kirkman di prendere il mio posto in scena. Dico sempre che è come la gente che guarda le corse automobilistiche aspettando che ci sia un’incidente."

"Il mio lavoro è invece quello di fare una buona corsa" ha proseguito. "Capisco che ci si possa non fidare di un’attore che si reinventa musicista, ma so anche che quello che sto facendo lo faccio per davvero, che non è un hobby o un passatempo per una star annoiata. Questo è quello che amo fare adesso e che continuerò ad amare per il resto della mia vita".

Sutherland è apparso di recente come protagonista di Designated Survivor, serie interrotta da Netflix dopo la messa in onda della terza stagione. "Non sto dicendo che smetterò di fare l’attore" ha spiegato. "Sto dicendo che la musica è una cosa importante, che mi piace fare bene, che mi sta dando grandissime soddisfazioni e che non la prendo come uno svago ma come un impegno. Non voglio essere o sembrare un attore che canta, ma un musicista".

Il prossimo agosto l'attore potrà essere visto nel cast di The Fugitive, show di Quibi basato sull'omonimo film con Harrison Ford.