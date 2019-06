Keeley Hawes si unisce al cast del thriller gotico Rebecca diretto da Ben Wheatley

È grazie a Collider che possiamo riportarvi la notizia che la co-star della premiata Bodyguard, Keeley Hawes, è stato scelta da Ben Wheatley (High Life, Free Fire) tra le protagoniste femminile del suo nuovo film targato Netflix, il già annunciato Rebecca, che sarà nella sostanza un thriller di stampo gotico.

I ruoli principali del film saranno interpretati da Armie Hammer (Chiamami col tuo nome), Lily James (Baby Driver, Cenerentola) e Kristin Scott Thomas (Solo dio perdona), ma insieme alla Hawes si sono uniti al cast anche Sam Riley, Ann Dowd (The Handmaid's Tale) e Ben Crompton (Game of Thrones). Rebecca non è un remake del film diretto da Alfred Hitchcock nel 1940, ma è basato sullo stesso romanzo scritto da Daphne du Maurier.



La storia segue la vita di una giovane donna appena sposata che fa visita all'imponente tenuta del suo novello marito, situata in una squallida costa inglese. Qui si troverà costretta a fare i conti con l'ombra della defunta prima moglie dell'uomo, la misteriosa Rebecca, la cui eredità continua a perseguitare la casa. Riley sarà il cugino di Rebecca, la Dowd la capa della ragazza e la Hawes come sorella del protagonista.



Rebecca non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare il prossimo anno su Netflix.