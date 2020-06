Keanu Reeves diventa Wolverine in una nuova fan art ispirata a Old Man Logan

Dei tanti personaggi in arrivo nel Marvel Cinematic Universe grazie all'acquisizione della 20th Century Fox, dai Fantastici 4 agli X-Men, Wolverine è certamente uno dei più attesi. Sebbene il suo debutto non sia ancora stato annunciato ufficialmente, infatti, il mutante è protagonista della maggior parte dei fan casting che circolano sul web.

L'ultimo di questi arriva dall'artista Pablo Ruiz, che ha immaginato Keanu Reeves nei panni di Wolverine in una fan art che ricorda Old Man Logan, la serie a fumetti scritta da Mark Millar che ha liberamente ispirato il fortunato film di James Mangold con Hugh Jackman, Logan - The Wolverine.

"Aspetto da molto di vedere Keanu Reeves come Wolverine, così ho deciso di farlo" ha spiegato Ruiz nel post che potete trovare in calce all'articolo. "A molti non piacerà l'idea che qualcuno possa rimpiazzare Hugh Jackman, ma dobbiamo abituarci a questa possibilità se vogliamo rivedere Wolverine di nuovo sul grande schermo, se lui non ritorna nei panni del personaggio."

L'immagine, anche per via dell'età della star di John Wick, mostra un Logan molto più maturo rispetto ad un'eventuale versione interpretata da Taron Egerton e Scott Eastwood, alcuni tra i nomi associati dai rumor (non confermati) al Wolverine del MCU. Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altro interprete per il personaggio? Fatecelo sapere nei commenti.

