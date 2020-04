Keanu Reeves diventa Wolverine in una fan art: sarà lui l'erede di Hugh Jackman?

Dopo l'addio definitivo di Hugh Jackman al ruolo di Wolverine e la ritrovata disponibilità degli X-Men tra le fila dei Marvel Studios, sembra ormai solo questione di tempo prima di vedere il mutante tra i protagonisti del Marvel Cinematic Universe.

Negli ultimi mesi sono emersi diversi nomi tra i possibili interpreti del personaggio, da Charlie Hunnam a Taron Egerton, passando per Tom Hardy, Luke Evans e Scott Eastwood, ma c'è un attore in particolare che potrebbe raccogliere questa pesante eredità e allo stesso tempo rendere felici i fan restii ad immaginare un Wolverine in live-action con un volto diverso da quello di Jackman: Keanu Reeves.

Tornato ad essere un icona grazie al successo di John Wick e la sua personalità da anti-divo hollywoodiano, Reeves potrebbe infatti rappresentare la scelta migliore per rilanciare il personaggio nel MCU evitando uno scomodo confronto che un attore meno conosciuto (e amato) faticherebbe a reggere, e a dimostrarlo ci pensa anche un nuovo fan poster pubblicato da Zerologhy.

La foto, che potete trovare in calce, mostra un Logan poco più giovane di quello di Jackman, ma certamente più "maturo" rispetto ad un'eventuale versione interpretata da Taron Egerton o Scott Eastwood. L'artista si è anche divertito ad immaginare il film in uscita nel 2024, una prospettiva forse troppo ottimista rispetto ai possibili tempi di sviluppo (lo studio potrebbe dare priorità agli altri personaggi e ai Fantastici 4), ma nulla ci vieta di sperare che arrivi il prima possibile.

È inoltre nota da tempo la volontà dei Marvel Studios di ingaggiare Reeves, confermata l'anno scorso anche dallo stesso Kevin Feige, e quale migliore occasione per portare l'attore nel franchise se non affidandogli un ruolo di tale rilevanza? Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.