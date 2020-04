Keanu Reeves e Winona Ryder sono sposati da quasi trent'anni?

Keanu Reeves e Winona Ryder sono stati tra le stelle più luminose degli anni '90: reduce lui dal successo di Point Break e lei da quello di Edward Mani di Forbice, i due diedero vita nel '92 ad una delle storie d'amore più tormentate di quel decennio sul set di Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.

Nel film Ryder interpretava Mina, promessa sposa del Jonathan di Reeves ma inseguita dal Dracula di Gary Oldman: ricorderete tutti, sicuramente, la scena in cui Mina e Jonathan convolavano a nozze in Romania con rito ortodosso.

Ebbene, pare che le nozze celebrate quel giorno sul set potrebbero avere un'effettiva validità, dal momento in cui Coppola chiamò un vero prete ad officiare la cerimonia! "Sono piuttosto sicuro che il matrimonio sia valido. Siccome non ero soddisfatto della prima versione, feci rigirare la scena del matrimonio dall'inizio, per intero, di fronte a un prete vero che ha portato avanti il rito fino alla fine" ha recentemente spiegato il grande regista.

I due protagonisti della vicenda, dal canto loro non escludono la cosa: "Sono trent'anni che sono convinta di essere sposata con lui" ha dichiarato Ryder in una recente intervista con il suo amico e collega, che ha ribattuto: "Ma tu ti ricordi se abbiamo pronunciato il sì?"

Chissà che i due non decidano un giorno di approfondire la questione! Nel frattempo, vediamo quali sono stati i film più clamorosi rifiutati da Keanu Reeves, ma anche le porte in faccia più dolorose.