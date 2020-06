Keanu Reeves e Winona Ryder, prima di Destinazione Matrimonio si sono sposati per errore?

Stasera arriva in tv Destinazione Matrimonio, commedia romantica del 2018 diretta da Victor Levin e con protagonista Winona Ryder e Keanu Reeves che sarà in onda dalle 21:30 su TV8.

Il film, la cui trama ruota intorno a due sconosciuti che, dopo un bisticcio in aeroporto, scoprono di essere invitati allo stesso matrimonio, è divenuto famoso un paio di anni fa soprattutto per un incredibile retroscena che emerse durante la fase di promozione. Nel corso di una delle tante interviste di rito, infatti, Keanu Reeves e Winona Ryder ammisero di essersi sposati per errore durante la produzione di Dracula di Bram Stoker, celebre horror del 1992 diretto da Francis Ford Coppola che li vide protagonisti insieme a Gary Oldman.

Cosa accadde, in breve: parlando di Destinazione Matrimonio, le due star si resero conto che nella scena del matrimonio del film di Coppola a presenziare il rito dei loro personaggi arrivò un vero sacerdote ortodosso rumeno, cosa che tecnicamente rese valida l'unione all'insaputa di tutti. Perfino Coppola, successivamente interpellato sulla questione, ammise che in effetti la cosa poteva essere vera.

Al di là di questo piccolo ed esilarante incidente, comunque, nella vita reale Winona Ryder e Keanu Reeves sono amici intimi fin dagli anni '80: Destinazione Matrimonio è la loro quarta collaborazione, dopo il già citato Dracula di Bram Stoker e i seguenti A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare (2006) e La vita segreta della signora Lee (2009). Nella commedia, tra l'altro, c'è una scena in cui il personaggio della Ryder dice a quello di Reeves: "Facciamo gli avvocati del diavolo"; si tratta di una citazione diretta L'Avvocato del Diavolo, horror del 1997 interpretato proprio dalla star di Matrix.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Dracula di Bram Stoker e alle curiosità su L'Avvocato del Diavolo, che contiene una famosa scena di nudo di Charlize Theron.