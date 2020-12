Keanu Reeves e Will Smith, nessun bonus da HBO Max per i nuovi film in streaming nel 2021

Ha fatto discutere, nei giorni scorsi, la decisione di Warner Bros. di distribuire i film in uscita nel 2021 contemporaneamente nelle sale e in streaming su HBO Max, una scelta che ha provocato le critiche di Christopher Nolan ma che è stata difesa dal CEO di AT&T. La questione ha delle conseguenze anche per attori come Keanu Reeves e Will Smith.

Nel contratto di molte star, infatti, è prevista una cospicua percentuale sugli incassi dei rispettivi film nelle sale, e l'uscita sulla piattaforma streaming potrebbe penalizzarne anche pesantemente il rendimento al botteghino.

Nel 2021 Keanu Reeves sarà al cinema con l'atteso Matrix 4, mentre Will Smith sarà il protagonista di King Richard, un film sulla figura del padre delle tenniste Venus e Serena Williams. Per i due attori, almeno per il momento, non è previsto un bonus o un risarcimento per le potenziali perdite nel cachet. I due film, in ogni caso, sono previsti per la seconda metà dell'anno, per cui non dovrebbe mancare il tempo per una trattativa o un compromesso. La speranza di tutti, inutile dirlo, è che il vaccino anti-Covid si diffonda rapidamente nei prossimi mesi e funzioni a dovere, in modo da rendere sicuro il ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche.

Gal Gadot, a quanto pare, riceverà invece dieci milioni di dollari per la pubblicazione in streaming di Wonder Woman 1984, e questo potrebbe costituire un precedente favorevole anche per i colleghi Keanu Reeves e Will Smith.