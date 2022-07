Keanu Reeves vuole essere un 'vecchio' Batman: 'Robert Pattinson è troppo bravo'

Keanu Reeves sarà Batman nel film animato DC League of Super Pets, di prossima uscita, ma la star di Matrix e John Wick vorrebbe interpretare Bruce Wayne anche in versione live-action, un posto attualmente 'occupato' da Robert Pattinson per la saga di The Batman.

Tuttavia, per rimediare a questo 'inconveniente', Keanu Reeves, che ha definito Batman come il ruolo dei suoi sogni, ha già pensato ad una soluzione: "Batman è sempre stato il ruolo dei miei sogni, ma in questo momento è occupato da Robert Pattinson e lui è troppo bravo, sta andando alla grande. Quindi chissà, magari in futuro...forse quando avranno bisogno di un Batman più vecchio!".

Sfortunatamente per lui e i suoi sogni, Keanu Reeves forse non sa che DC Films ha già reclutato il proprio 'Batman vecchio', affidando la parte di un anziano Bruce Wayne a Michael Keaton, che tornerà nei panni del cavaliere oscuro della Gotham City di Tom Burton in ben due cinecomix Warner Bros. di prossima uscita, ovvero The Flash di Andy Muschietti e Batgirl di Adil El Arbi e Ballal Fallah (nel film dedicato a Flash, tra l'altro, visto e considerato che avrà a che fare con viaggi nel tempo e universi alternativi, ci sarà spazio anche per il Batman di Ben Affleck, visto l'ultima volta in Justice League di Zack Snyder).

Robert Pattinson, lo ricordiamo, tornerà nei panni di Bruce Wayne in The Batman 2, annunciato ufficialmente qualche mese fa. Non è chiaro, al momento, se l'attore riprenderà la parte anche per le serie tv spin-off del film come Pinguino e Arkham, attualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand HBO Max.