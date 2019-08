Keanu Reeves vorrebbe interpretare Adam Warlock nel MCU?

A diversi mesi dall'arrivo nelle sale di Black Widow e di conseguenza l'inizio ufficiale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, vista la poca mole di informazioni relative al futuro del franchise sono emersi in rete una serie di rumor e speculazioni riguardanti anche Keanu Reeves.

Come saprete, la star di Matrix e John Wick negli ultimi tempi ha attirato anche le attenzioni dei Marvel Studios - Kevin Feige ha addirittura rivelato che stanno cercando di ingaggiare l'attore già da tempo - e potrebbe essere solo questione di tempo prima di ritrovarlo nel cast di uno dei prossimi capitoli della saga.

Tra i vari rumor sul MCU lanciati di recente dai Lord of the Long Box, che ricordiamo di prendere con le pinze in quanto non confermati, si è anche parlato del ruolo che potrebbe ricoprire l'attore all'interno del franchise: secondo le voci, infatti, Reeves sarebbe intenzionato a vestire i panni di Adam Warlock, mentre dall'altro lati i suoi agenti spingerebbero per Moon Knight.

Tenendo conto che al momento non è confermato l'arrivo di nessuno dei due personaggi, altri rumor avevano suggerito il possibile arrivo di Adam Warlock in Guardiani della Galassie vol.3, per cui è stato confermato che James Gunn dovrà rimettere mano alla sceneggiatura.

In attesa di conferme (o smentite) vi rimandiamo alla nostra lista dei desideri per il ruolo di Reeves nel MCU in cui abbiamo inserito anche gli stessi Adam Warlock e Moon Knight. Vi piacerebbe vedere l'attore nei panni di uno dei due personaggi? Fatecelo sapere nei commenti.