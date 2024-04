Keanu Reeves ha voluto girare le scene del suo ultimo film nonostante il ginocchio rotto

Keanu Reeves sarà protagonista di Good Fortune, nuovo film targato Lionsgate diretto (e interpretato) da Aziz Ansari. In occasione del CinemaCon 2024, tenutosi a Las Vegas nei giorni scorsi, proprio Ansari ha raccontato un aneddoto riguardante il famoso attore.

A Gennaio 2024, a produzione appena cominciata, Keanu Reeves si è infortunato un ginocchio, scivolando su un tappeto collocato all'interno della sua roulotte. "Dopo circa 15 giorni dall'inizio delle riprese con me, gli ho proposto di andarsi a rilassare nel suo camerino per un quarto d'ora. Ed è inciampato su un tappeto", ha raccontato Ansari, che poi si è soffermato sulla dedizione della star al lavoro. Le riprese sono infatti proseguite regolarmente, nonostante il dolore al ginocchio e le stampelle.

"Ha comunque filmato tutto, tranne alcune scene in cui avevamo bisogno che ballasse la salsa e che dobbiamo ancora girare. 'Facciamolo!', diceva, mentre noi lo esortavamo a rallentare: avremmo fatto la scena della salsa quando il suo ginocchio sarebbe guarito", ha proseguito il regista. Stando alle sue parole, Reeves non si sarebbe recato in ospedale dopo l'infortunio: "Ha recitato in quei film di John Wick e in Matrix. In Speed ha davvero provato a fare quel salto dalla macchina all'autobus. Non hanno usato quella ripresa, ma l'ha fatto!".

Nel film, Ansari interpreta un ragazzo sfortunato e costretto ad accettare una miriade di lavoretti per sbarcare il lunario. La sua condizione verrà totalmente stravolta dopo essere stato chiamato nella lussuosa villa di un suo amico (Seth Rogen) per svolgere una serie di umili mansioni. Qui, infatti, il giovane farà la conoscenza del personaggio interpretato da Keanu Reeves: come mostra una foto dal set di Good Fortune si tratterà di un angelo. "Lui è davvero un angelo. Questa è la prima volta che riesce a recitare nella sua forma più autentica", ha concluso Aziz Ansari.

