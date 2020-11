Keanu Reeves e il vizio del fumo: 'Non riesco a smettere, e tutto è iniziato con un film!'

Se quella del fumo è una cattiva abitudine che spesso si prende da giovanissimi, per spirito di emulazione o per sentirsi più grandi, non è andata così per Keanu Reeves, che cerca periodicamente (e faticosamente) di disintossicarsi da un vizio cominciato per lui a trent'anni suonati. Curiosamente, il suo rapporto con le sigarette nasce sul set.

Il film non è neanche tra i più famosi di Keanu Reeves, che vedremo prossimamente nel videogame Cyberpunk 2077. Si tratta infatti di Due amici per un matrimonio, diretto nel 1996 da Steven Baigelman. Nel film la star interpreta il ruolo di un uomo innamorato della ragazza di suo fratello, una spogliarellista interpretata da Cameron Diaz.

Come ha raccontato al Daily Mail, il suo personaggio nel film è un fumatore incallito e, dovendo farlo per esigenze di copione, Keanu Reeves si è appassionato alle sigarette anche al di fuori del set. "Non ho mai fumato fino ai trent'anni, girando Due mariti per un matrimonio. All'epoca mi piaceva molto ma adesso è come una prigione, vorrei smettere."

Nelle scorse settimane ha destato interesse e curiosità un'altra vecchia intervista dell'attore, un video di Keanu Reeves a 20 anni in cui parla del film Quant'è bella giovinezza girato all'epoca (1986), in cui interpretava un ragazzo di 17 anni con la mente di un quarantenne.