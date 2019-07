Keanu Reeves in versione Namor in una nuova fan-art

La star di Matrix e John Wick, Keanu Reeves, è stato raffigurato ancora una volta nei panni del personaggio Marvel Namor, in una fan-art comparsa su Instagram. In questo momento il personaggio di Namor non è stato ancora presentato all'interno del Marvel Cinematic Universe ma i fan si chiedono da tempo chi potrebbe interpretarlo.

Keanu Reeves ha ricevuto molti elogi per le sue interpretazioni nei film di John Wick. E ora un fan ha pensato bene di creare un'immagine che raffigura la star in un'ipotetica versione di Namor, in attesa di sapere se verrà inserito nella Fase 4 all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Il 2019 potrebbe essere l'anno di Keanu Reeves, dopo che ha ripreso il ruolo da protagonista in John Wick 3 - Parabellum, è apparso in un cameo in Always Be My Maybe, ha doppiato il personaggio animato Duke Caboom in Toy Story 4 ed è apparso nel trailer del videogioco Cyberpunk 2077.



Reeves non è affatto estraneo ai film d'azione, dopo i personaggi di Johnny Utah in Point Break, Jack Traven in Speed e Neo in Matrix. Solitamente l'attore esegue lui stesso gran parte delle coreografie e acrobazie, il che lo rende perfetto per il ruolo di Namor.

In Avengers: Endgame potrebbero esserci alcuni indizi sul possibile arrivo di Namor nei film successivi. In questo momento Reeves è impegnato sul set di Bill & Ted 3 e l'attore sta vivendo una vera e propria fase rinascimentale della sua carriera. Anche la Marvel aveva spalancato le porte a Reeves per un suo futuro ingresso nel franchise.