Keanu Reeves è ufficialmente un personaggio dei fumetti: la prima immagine di BRZRKR!

La popolarità di Keanu Reeves non conosce confini di medium: dopo una gloriosa carriera cinematografica e il recente esordio nei videogame con Cyberpunk 2077, adesso la star sbarca nel mondo dei fumetti con BRZRKR!

Si tratta della prima serie di fumetti di Keanu Reeves, realizzata in collaborazione con Matt Kindt, Ron Garney, il colorista Bill Crabtree e Clem Robins: la trama è incentrata sulla lotta di un guerriero immortale attraverso diversi secoli.

L'uomo conosciuto solo come Berzerker è mezzo mortale e mezzo Dio, maledetto e costretto alla violenza anche a costo del sacrificio della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, Berzerker potrebbe aver finalmente trovato una casa lavorando per il governo degli Stati Uniti per combattere le battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro. In cambio, a Berzerker verrà concessa l'unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue e su come porvi fine.

BRZRKR sarà pubblicato in 12 capitoli e raccolto in 3 volumi, ciascuno contenente quattro capitoli. Keanu Reeves ha dichiarato: "La struttura della storia è che, ai giorni nostri, stiamo seguendo un personaggio di nome B e quindi abbiamo la storia delle origini di questo personaggio in cui apprendiamo dei suoi genitori, com'era nato, come è diventato una specie di mezzo dio mezzo mortale. Allo stesso tempo, siamo nell'America di oggi dove il nostro personaggio B ha fatto un accordo con il governo degli Stati Uniti, anche se in realtà non vuole più fare le cose che fa. Ma in cambio loro lo stanno studiando, e quindi c'è un tipo di background scientifico, emotivo / psicologico nel suo presente."

