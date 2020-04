Keanu Reeves si trasforma in Ghost Rider nell'epico fan trailer per i Marvel Studios

Da vendicatore di cani a Spirito della Vendetta il passo è evidentemente breve, e un fan dei Marvel Studios ha colto al volo le ultime teorie su Keanu Reeves come Ghost Rider per realizzare un epico fan-trailer immaginando il debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Fin dall'annuncio del reboot di Blade con protagonista Mahershala Ali più di un fan dello studio di Kevin Feige ha iniziato ad immaginare quali altri supereroi "oscuri" entreranno presto a far parte del franchise del MCU, e il canale YouTube stryderHD è convinto che Ghost Rider possa arrivare nella Fase 6, se non prima: Blade dovrebbe infatti far parte della misteriosa Fase 5, il che lascerebbe supporre che i Marvel Studios da lì in avanti inizieranno ad introdurre anche altri personaggi legati al mondo dark.

Come noto, comunque, molti spettatori approverebbero senza dubbio Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Blaze/Ghost Rider, col suo stile di recitazione minimalista ben che andrebbe a caratterizzare una performance ben diversa da quella comunque iconica di Nicolas Cage, che aveva interpretato il personaggio nel film del 2007.

Gustatevi il filmato in calce all'articolo e fateci sapere cosa ne pensate: i contatti fra Kevin Feige e Keanu Reeves sono reali e prima o poi l'amatissimo attore dovrebbe esordire nel MCU, ma quando e in quale ruolo è impossibile dirlo adesso. Diteci le vostre speranze nella sezione dei commenti!