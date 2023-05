Keanu Reeves torna a esibirsi con la sua band dopo 20 anni: ecco i Dogstar sul palco!

Keanu Reeves si è riunito con la sua rock band, i Dogstar, al festival BottleRock Napa Valley 2023. La star di Matrix e di John Wick ha suonato il basso con il gruppo per la prima volta in pubblico dopo più di 20 anni, con il suo compagno di band Robert Mailhouse che ha dato a Reeves alcuni consigli prima di esibirsi davanti a un pubblico dal vivo.

"È stato molto positivo. Diceva: 'Ascolta la musica. Sii presente nella canzone, e da lì partirà tutto'", ha raccontato Reeves al San Francisco Chronicle.

I Dogstar si sono formati nel 1991 quando Reeves e Mailhouse si sono incontrati in un supermercato e sono diventati amici. Reeves è il bassista e la voce secondaria della band, mentre Mailhouse è batterista e percussionista. Gregg Miller si è unito al gruppo un anno dopo come chitarrista e cantante principale. Lascerà il gruppo nel 1995. Bret Domrose si è unito alla band nel 1994 come chitarrista e cantante, ma quando Miller ha lasciato il gruppo, ha assunto il ruolo di voce principale.

Reeves ha recentemente parlato della reunion con i Dogstar e di quanto gli sia mancato esibirsi con loro: "Mi mancava suonare insieme, mi mancava scrivere insieme, mi mancava fare concerti insieme. È qualcosa che mi è sempre mancato", ha detto Reeves a Billboard. "Siamo arrivati a un punto in cui non suonavamo più, e mi mancava... Una volta che siamo tornati a suonare, e ci siamo sentiti bene, e davvero positivi e creativi, è stato allora che abbiamo pensato: 'Ok, facciamolo'".

I Dogstar stanno anche lavorando a un nuovo album e Reeves ha aggiunto: "Credo che tutti e tre ci siamo detti: 'Beh, se dobbiamo farlo, facciamo un disco'".

La reunion con i Dogstar arriva in un momento perfetto per Reeves, di nuovo all'apice del successo grazie al franchise di John Wick. Proprio pochi giorni fa, Lionsgate ha annunciato l'arrivo di John Wick 5 per espandere e completare il franchise, che sarà arricchito anche da spin-off e serie tv.

Il franchise di John Wick ha da poco raggiunto il miliardo complessivo al box-office.