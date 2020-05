Keanu Reeves torna all'attacco nel fantastico nuovo poster fan-made di John Wick 4

Il grande Keanu Reeves è tornato nei panni del micidiale John Wick in questa fantastica nuova locandina fan-made per il quarto episodio della saga creata da Chad Stahelski.

Il poster, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, è così bello che potrebbe benissimo essere stato sfornato dal dipartimento marketing della Lionsgate: il lavoro è così accurato che chi lo ha firmato si è addirittura preso la briga di trovare il titolo perfetto, John Wick: Capitolo 4 - Blackout, col sottotitolo che sembra ideale per riprendere la storia interrotta alla fine di Parabellum.

In una recente intervista, il regista del franchise Chad Stahelski ha ammesso che la sceneggiatura non è stata completata per il quarto lungometraggio: "Non la definirei una prima bozza, ma piuttosto definirei una 'sceneggiatura quasi pronta': una storia scritta, una parte molto dettagliata, una parte della sceneggiatura vera e propria, e altri appunti. Sappiamo dove vogliamo andare, conosciamo le tematiche. Lo chiamiamo 'la scatola dei giocattoli'. È come un documento di cento pagine o qualcosa del genere, un buon punto di partenza. Il piano è iniziare a prendere le cose migliori e poi lavorarci insieme agli sceneggiatori per ampliarle, e dopo ancora iniziamo a lavorare al dialogo con Keanu. È un processo molto estroverso, per così dire."

