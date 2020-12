Keanu Reeves e quel 'Ti prego, non farmi male' durante una scena di sesso: ecco perché

Girare una scena di sesso non è sempre la cosa più semplice del mondo: di mezzo può esserci talvolta un po' d'imbarazzo o, in casi decisamente più sfortunati, la paura di farsi male. Per informazioni chiedere a Keanu Reeves dei suoi ricordi sul set de Il Profumo del Mosto Selvatico.

Nel copione del film di Alfonso Arau era infatti prevista una scena di sesso in cui erano coinvolti sia Reeves che la sua co-star Debra Missing: la futura star di Matrix, però, pensò bene di passare un po' di tempo giocando a hockey con gli amici durante i giorni in cui era impegnato sul set del film, finendo per infortunarsi spaccandosi il labbro.

Il Keanu Reeves che si presentò all'appuntamento con la suddetta scena di sesso sfoggiava quindi qualcosa come sei punti di sutura sul labbro ferito ed era, quindi, sinceramente preoccupato in vista del ciak! Da qui la frase: "Ti prego, non farmi male" rivolta alla sua collega prima di cominciare. Scena di sesso che, tra l'altro, causò anche alcune grane al regista, successivamente accusato da Missing di averla tratta in inganno quando si trattò di concedere il suo permesso alle scene di nudo... Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia! A proposito dell'attore di John Wick, intanto, recentemente è saltata fuori un'intervista ad un Keanu Reeves appena ventenne.