Keanu Reeves si taglia la barba per l'inizio delle riprese di Bill & Ted 3

Stamattina prendono il via le riprese di Bill & Ted 3, con Keanu Reeves che si è presentato sul set del film senza la barba che da qualche tempo sfoggiava nel suo look quotidiano. Il co-sceneggiatore del film, Ed Solomon, ha rivelato che bizzarre cose accadranno dall'inizio delle riprese del film, molto atteso anche dai fan.

Le riprese di Bill & Ted 3 si svolgono a New Orleans ed è qui che Keanu Reeves è stato avvistato con il suo nuovo look post-Toy Story 4 e John Wick 3; nella foto diffusa sui social si vede l'attore sprovvisto della barba che negli ultimi tempi l'aveva contraddistinto.

A ventotto anni di distanza dall'ultima pellicola Bill e Ted tornando più amici che mai in un'avventura che li vede questa volta accasati e con due figlie. Tuttavia una nuova avvincente trama li porterà a cercare di salvare il mondo attraverso loro musica.



Nel corso della storia saranno aiutati dalla famiglia e da vecchi amici così come da alcune icone della musica.

Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine saranno le figlie di Billy e Ted, Thea Preston e Billie Logan. Jayma Mays interpreta la moglie di Bill, la principessa Joana, con Erinn Hayes nel ruolo della moglie di Ted, la principessa Elisabetta.

Anche la Morte, interpretata da William Sadler, sta per tornare. Ci sono voluti molti anni per arrivare a questo terzo capitolo, a quasi trent'anni dall'ultimo film.

Pochi giorni fa è stata distribuita una foto di Bill e Ted mentre a marzo è stata annunciata la data d'uscita del film, fissata per il 21 agosto 2020.