Keanu Reeves, svelato lo strambo regalo a Sandra Bullock dopo il successo di Speed

Dopo il regalo per la fine delle riprese di John Wick 4 fatto a Donnie Yen e ai suoi collaboratori, è emersa in queste ore una nuova storia sulla generosità di Keanu Reeves.

In un nuovo profilo di Esquire dedicato alla carriera di Keanu Reeves, l'attrice Sandra Bullock ha svelato lo strambo regalo ricevuto dalla star di Matrix per i festeggiamenti di Speed: quella volta non si è trattato di un regalo di fine di riprese, dato che l'attrice ha rivelato che il pensiero di Keanu Reeves le fu fatto recapitare circa un anno dopo il successo del film che avevano realizzato insieme, ma come si dice, è il gesto che conta.

Tutto nacque da una cena che Keanu Reeves e Sandra Bullock avevano avuto insieme qualche tempo prima quando, durante la serata, lei aveva svelato a lui di non aver mai provato champagne e tartufi. Reeves, secondo il racconto della Bullock, rimase sbalordito dalla cosa, e allora decise di rimediare: pochi giorni dopo quella cena, Sandra Bullock era in casa insieme ad una sua amica, quando Keanu Reeves arrivò in sella alla sua moto. Suonato il campanello, l'attore entrò con fiori, champagne e tartufi: "Ho pensato che dovresti provare lo champagne coi tartufi, voglio sapere che ne pensi", queste le parole dell'attore in base al racconto di Sandra Bullock. "Poi se n'è andato perché aveva un appuntamento."

Ricordiamo che molto presto Keanu Reeves tornerà nel ruolo di Neo: guardate i nuovi poster di Matrix Resurrections.