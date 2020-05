Keanu Reeves: la star di Una Doppia Verità sbugiardò un giornalista, ma con gentilezza

Chiunque può sbagliare, anche chi scrive di film (ebbene si), ma a pochi è capitato di sbagliare al cospetto di Keanu Reeves, una delle star più amate di Hollywood.

L'attore, che il pubblico italiano stasera può godersi ancora una volta nel thriller Una Doppia Verità, è stato infatti al centro di un siparietto da incubo per ogni giornalista cinematografico, quando durante un'intervista si è visto costretto a correggere il nostro povero collega che continuava a sbagliare un dettaglio non da poco relativo a Bill & Ted.

L’intervista, registrata nel 2013, ha per protagonisti Keanu Reeves e Josh Horowitz di MTV. Purtroppo per lui il collega si rende protagonista di una grossa gaffe quando dà per scontato che Reeves nella celebre serie fantascientifica abbia interpretato Bill, quando in realtà la star di Matrix e John Wick come noto fu Ted (Bill è interpretato da Alex Winter).

Nel video che vi proponiamo in basso potete sentire distintamente la star dire: “Io però ero Ted". Vedendo il giornalista sbiancare, l'attore ha scherzato per allentare la tensione: "Fai bene a fare così. Hai perso tutta la tua credibilità“.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Matrix e all'Everycult di John Wick 2; inoltre, scoprite i retroscena sulla scandalosa scena di nudo di Charlize Theron ne L'Avvocato del Diavolo, l'altro celebre film in cui Reeves interpretò un giornalista prima di Una Doppia Verità.