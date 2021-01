Keanu Reeves, la star promuove il suo primo fumetto d'autore BRZRKR: il video

Come già riportato in precedenza, Keanu Reeves è pronto a debuttare nel fantastico mondo a fumetti con il suo BRZRKR (da leggere Berserker), opera intrigante e originale da lui ideata e co-sceneggiata insieme a Matt Kindt (Bloodshot, MIND MGMT) e disegnata dall'ottimo Ron Garney (Daredevil, Captain America).

Per promuovere insieme a BOOM! Studios l'uscita del fumetto, Reeves ha deciso di metterci la faccia a partecipare a un video di presentazione dove la star di John Wick e Matrix ha anche invitato i suoi fan a pre-ordinare il fumetto sul negozio più vicino nella loro città, sponsorizzando un sito specifico dedicato alla localizzazione delle fumetterie.



La storia del fumetto segue un uomo conosciuto semplicemente come Berzeker, per metà mortale e per metà divinità, maledetto e costretto a una vita di violenza anche a costo di perdere la propria sanità mentale. Dopo aver vagato nel mondo per secoli, Berzeker sembra però aver trovato un rifugio sicuro lavorando per il Governo degli Stati Uniti d'America e combattere le guerre troppo cruente o pericolose per chiunque altro. In cambio riceve l'unica cosa desiderata: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue e il modo con cui porvi rimedio.



BRZRKR sarà pubblicato in 12 capitoli e raccolto in 3 volumi da 128 pagine ciascuno. Il primo volume sarà pubblicato nel settembre del 2021, il secondo nell'aprile del 2022 e l'ultimo nel settembre del 2022.