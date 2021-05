Keanu Reeves, la star presenterà la graphic novel BRZRKR a US Book Show

Publisher Weekly sta ultimando i preparativi per la sua conferenza annuale di presentazione, anche quest'anno virtuale, e tra gli ospiti dell'edizione 2021 dello US Book Show ci sarà anche il mitico e amatissimo Keanu Reeves, presente per promuovere e parlare della sua prima serie a fumetti, l'attesissima BRZRKR.

Come sappiamo, dal fumetto verrà anche tratto un adattamento cinematografico sviluppato da Netflix che sarà direttamente prodotto e anche interpretato dalla star di John Wick e Matrix. L'opera deve ancora uscire e terminerà lo scorso anno, dunque immaginiamo che i lavori inizieranno o durante la fine della pubblicazione del fumetto o poco dopo.



La storia del fumetto segue un uomo conosciuto semplicemente come Berzeker, per metà mortale e per metà divinità, maledetto e costretto a una vita di violenza anche a costo di perdere la propria sanità mentale. Dopo aver vagato nel mondo per secoli, Berzeker sembra però aver trovato un rifugio sicuro lavorando per il Governo degli Stati Uniti d'America e combattere le guerre troppo cruente o pericolose per chiunque altro. In cambio riceve l'unica cosa desiderata: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue e il modo con cui porvi rimedio.



BRZRKR sarà pubblicato in 12 capitoli e raccolto in 3 volumi da 128 pagine ciascuno. Il primo volume sarà pubblicato nel settembre del 2021, il secondo nell'aprile del 2022 e l'ultimo nel settembre del 2022.