Keanu Reeves, la star di Matrix è di nuovo John Constantine in una fan-art

Negli ultimi tempi Keanu Reeves ha deciso di rispolverare alcuni dei suoi personaggi maggiormente iconici. Entro fine anno dovremmo vedere al cinema il quarto capitolo del franchise Matrix, con Reeves nuovamente nei panni di Neo mentre nel 2020 l'attore era tornato a recitare nel franchise di Bill & Ted, conosciuto soprattutto negli USA.

I fan però chiedono a gran voce che Keanu Reeves torni anche in un altro universo, quello di Constantine, film uscito nelle sale ben sedici anni fa.

A novembre Peter Stormare scrisse su Instagram che un sequel era in lavorazione. Tuttavia Warner Bros. non ha mai confermato (né smentito) la dichiarazione dell'attore svedese.



Nel frattempo è stata pubblicata su Instagram una splendida fan art che immagina nuovamente Keanu Reeves nei panni di John Constantine.

Diretto da Francis Lawrence, Constantine racconta la storia di John, un esorcista malato di cancro e accanito fumatore, che cerca di aiutare Angela Dodson (Rachel Weisz), cercando di fare chiarezza sulla morte della sorella gemella.

Il cast del film comprende anche Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Tilda Swinton e Gavin Rossdale. Da anni ormai i fan chiedono a gran voce un sequel di Constantine e chissà che in futuro quest'ipotesi non possa davvero concretizzarsi.



Su Everyeye trovate la recensione di Constantine, con Keanu Reeves in uno dei suoi ruoli più importanti, che consolidò la sua fama in tutto il mondo dopo l'exploit di Matrix.