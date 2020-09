Keanu Reeves, la star lancia una campagna Kickstarter per il suo fumetto

Boom Studios, casa editrice specializzata in fumetti, ha lanciato oggi, martedì 1° settembre, una campagna su Kickstarter per la serie a fumetti BRZRKR, co-creata da Keanu Reeves insieme a Matt Kindt. Quest'ultimo ha già utilizzato in passato la piattaforma di crowdfunding per altri suoi lavori, come MIND MGMT e Cosmic Detective.

Ross Richie, CEO di Boom, ci ha tenuto però a precisare di non aver bisogno di Kickstarter per finanziare BRZRKR, e che l'annuncio si riferisce a una campagna di preordine. La maggior parte delle campagne nasce invece per iniziativa di piccoli editori o creatori, e serve a coprire i costi creativi e di produzione.

La strategia della casa editrice, probabilmente, è quella di conquistare i fan di Keanu Reeves che non sono lettori abituali di fumetti. La campagna, infatti, offre ai nuovi fan la possibilità di prenotare i tre volumi del fumetto, che saranno spediti quando saranno pubblicati (l'uscita è prevista a novembre). Nelle fumetterie e nelle librerie, invece, BRZRKR sarà distribuito in 12 episodi.

Chissà se Keanu Reeves, che da sempre sogna di interpretare Wolverine, riuscirà ad avvicinare al mondo dei fumetti altri lettori. E chissà, soprattutto, se si rivelerà ispirato anche in questo campo come davanti a una macchina da presa. Di certo il progetto sembra in grado di conquistare i suoi fan, fedelissimi e sempre attivi sui social.

