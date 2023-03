Keanu Reeves, la star di John Wick ribadisce:'Ho sempre voluto interpretare Wolverine'

Chiunque sia un fan accanito di Keanu Reeves conosce una delle sue gradi passioni: Wolverine. La star della saga cinematografica John Wick ha confermato il suo antico desiderio di interpretare il personaggio portato sul grande schermo da Hugh Jackman nella saga degli X-Men, in una recente chiacchierata su Reddit.

Nel corso di Ask Me Anything, Reeves ha dichiarato che non esistono ruoli che si è pentito di aver rifiutato ma che Wolverine è sempre stato il personaggio che avrebbe voluto interpretare nel corso della sua carriera.



"Ho sempre voluto interpretare Wolverine" ha confessato Reeves. Un desiderio che probabilmente non si concretizzerà mai.

Tuttavia, l'attore dovrebbe essere pronto a tornare in Constantine 2, uno dei suoi titoli più amati dai fan e uscito nelle sale nel 2005; Reeves ha parlato con James Gunn del progetto ma non ha rivelato ulteriori dettagli. Inoltre si è dimostrato più scettico sul sequel di Constantine in un'intervista a Comicbook.



Ma qual è il film preferito della sua carriera? Impossibile scegliere per l'attore:"Sono stato molto fortunato a lavorare su alcuni film che mi hanno cambiato la vita. Non posso sceglierne solo uno. I ragazzi del fiume, Bill & Ted's Excellent Adventure, la trilogia di Matrix, L'avvocato del diavolo, A Scanner Darkly, Belli e dannati, Point Break, John Wick". Un altro sogno ancora rimasto nel cassetto è recitare in un musical:"Mi piacerebbe essere in un musical... Ma non so cantare quindi non sono sicuro che qualcun altro mi vorrebbe in un musical... Ma ci proverei sicuramente. Voglio dire, potrei cantare, ma non molto bene. Posso sempre sognare".



Sul web circolano le prime reazioni a John Wick 4, il nuovo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves.