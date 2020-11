Keanu Reeves, spunta una vecchia intervista di quando aveva 20 anni: ecco il video

Nelle ultime ore su Twitter è comparso il video di una vecchia intervista rilasciata da un giovanissimo Keanu Reeves, praticamente agli esordi della sua lunga e fortunata carriera. Nella chiacchierata video, Reeves racconta le sue sensazioni riguardo la lavorazione di Quant'è bella giovinezza, film Disney uscito in tv nel 1986.

L'intervista dovrebbe esser stata registrata a Toronto ed è stata pubblicata su Twitter da un utente con al didascalia "Keanu Reeves a 20 anni".

Nel video Reeves riflette su cos'ha provato ad interpretare Michael Riley (Robert Urich) che desidera avere di nuovo 17 anni, sebbene ne abbia compiuti 40. Michael desidera essere di nuovo giovane e magicamente torna ad essere un adolescente. Mentre il giovane torna a vivere la vita del liceo e ritrova il suo amore perduto, si rende conto che la vita che sta inseguendo può essere conquistata soltanto nel suo corpo e con la maturità dell'età che già aveva raggiunto.



"Il fatto è che interpreto un corpo di 17 anni con la mente di uno di 40" afferma Reeves nell'intervista "Ma poi ho dovuto recitare con la mia concezione di quarantenne che è un po' vecchia. A 40 è come se fossi vecchio ma non lo sei. Sono fondamentalmente confuso" sorride il giovanissimo attore durante il video.

Keanu Reeves diventerà poi una grande star del cinema, in franchise come Matrix e John Wick.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Matrix e la recensione di John Wick, i due grandi franchise con protagonista Keanu Reeves.