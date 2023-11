Keanu Reeves diventa Spider-Man: questa variante del Multiverso è fantastica

Keanu Reeves è uno degli attori di Hollywood più apprezzati della nostra epoca e non sono pochi i fan che hanno sperato di poterlo vedere, un giorno, all’interno del Marvel Cinematic Universe. Una nuova fan art ce lo mostra nei panni di un’intrigante versione di uno dei supereroi più amati dagli amanti dei fumetti e dei cinecomic.

Dopo aver dato un’occhiata alla casa di Keanu Reeves torniamo a parlare del protagonista di Matrix per ricondividere la bellissima immagine digitale proposta da un utente su Instagram che ci aiuta ad immaginarlo come Spider-Man Noir, una delle tante versioni dell’eroe newyorkese che abbiamo imparato ad amare nel corso dei decenni.

Arifinity_ ha voluto pubblicare sul suo profilo social due sue creazioni relative all’Uomo Ragno del periodo storico della grande depressione, una con protagonista Andrew Garfield e l’altra con l’interprete di John Wick.

Proprio quella con Reeves ha destato in noi più curiosità, vista la grande attitudine dell’attore per un determinato tipo di ruoli che ne farebbe un perfetto protagonista dello SpiderVerse, diventato una pietra miliare del Marvel Cinematic Universe.

Purtroppo le possibilità di vedere Keanu Reeves come Spider-Man Noir sono ridotte all’osso, in quanto un prodotto live action dedicato all’eroe è già in sviluppo in una serie Amazon Prime Video e, la scarsa propensione dell’attore nel lavorare per la tv, sembra non dare troppo spazio alle speranze.

Pare dunque che dovremo accontentarci di questa, seppur bellissima fan art e, a proposito dell’attore cin cittadinanza canadese, vi lasciamo alla versione da motociclista di Keanu Reeves.