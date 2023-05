Keanu Reeves e Sofia Coppola di nuovo insieme: la ex coppia si riunisce in un corto

Il protagonista di John Wick e la regista di Lost in Translation si sono riuniti in occasione di uno speciale tributo per il whisky giapponese House of Suntory. La reunion tra i due è stata un pò dolce amara da che hanno avuto una relazione nel corso degli anni '90.

Nel video si vedono una serie di commensali intenti a chiacchierare davanti ad un bicchiere del pregiato whisky. Vedere i due insieme non è cosa solita dato che, a quanto pare, erano diversi anni che non avevano la possibilità di incontrarsi. L'incontro tra i due risale ai tempi delle riprese del Dracula di Bram Stoker del 1992. Il marchio di whisky era presente anche in Lost in Translation, pellicola che ha innalzato Sofia Coppola a grandissima regista.

Nel frattempo, è stata resa ufficiale anche la lavorazione di John Wick 5 dopo il successo al botteghino del quarto capitolo della saga. Ciò che lega Reeves al whisky, invece, riguarda una pubblicità al quale l'attore aveva partecipato nel 1990 ancora nei primi periodi della sua fiorente carriera. La presenza di entrambi nel corto ha sicuramente riattivato la nostalgia degli amanti delle coppie storiche e delle relazioni che hanno segnato gli anni '90.

Keanu Reeves è entrato nella leggenda grazie agli incassi da record di John Wick 4 che ha superato il miliardo al botteghino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!