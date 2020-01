Keanu Reeves e Snoop Dogg nello spot del Super Bowl di SpongeBob - Amici in fuga

Paramount Pictures ha pubblicato online lo spot di SpongeBob - Amici in fuga in occasione del più grande evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti, il Super Bowl. Il film è il terzo capitolo cinematografico delle avventure della famosa spugna marina parlante. Nel video sono presenti anche star d'eccezione come Keanu Reeves e Snoop Dog.

SpongeBob - Amici in fuga, precedentemente intitolato It's a Wonderful Sponge, sarà il primo film di SpongeBob animato in 3D, descritto come una lettera d'amore al creatore originale di SpongeBob, Steven Hillenburg, scomparso lo scorso novembre.

Il film conterrà la colonna sonora di Hans Zimmer e le canzoni originali di Ali Dee.

Il cast vocale del film comprende Awkwafina, Reggie Watts e un'icona della musica pop come Cindy Lauper. Prodotto da Paramount Animation, in collaborazione con Nickelodeon Movies e United Plankton Pictures.

Nel video appare una delle star che parteciperà al film, Keanu Reeves mentre ad un certo punto compare addirittura Snoop Dog, un altro nome eccellente che ha deciso di prestare la propria voce per il progetto.

Dal suo debutto nel 1999, SpongeBob SquarePants è diventato il marchio maggiormente distribuito da Viacom International Media Networks, visto in oltre 208 Paesi, tradotto in oltre 55 lingue e con una media di oltre 100 milioni di spettatori totali ogni trimestre. Si tratta del terzo film di SpongeBob che uscirà al cinema, dopo SpongeBob - Il film e SpongeBob - Fuori dall'acqua.

Il progetto è diretto da Tim Hill e prodotto da Ryan Harris. Su Everyeye trovate il primo poster di SpongeBob - Amici in fuga.

Di recente SpongeBob è stato additato come show razzista da un articolo accademico.