Keanu Reeves smentisce il suo coinvolgimento in Fast and Furious - Hobbs and Shaw

Il mese scorso alcuni rumor avevano indicato Keanu Reeves come uno dei villain di Fast and Furious - Hobbs and Shaw, primo spin-off dell'adrenalina saga action incentrato sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Intervistato da Variety in occasione della recente uscita nelle sale di John Wick 3 - Parabellum, primo film a scalzare Avengers: Endgame dalla testa del box office americano grazie al miglior debutto di sempre per la saga, Reeves ha confermato che, nonostante sia stato contattato dai produttori, non avrà alcun ruolo nel film di David Leitch:

"Non so come sia successo. Onestamente non capisco come sia potuto succedere...Sono stato contattato, però sì, non ho idea di come sia uscita questa storia."

A quanto pare il rumor lanciato da That Hashtag Show, pur partendo da una base veritiera, si è rivelato infondato. Sembra infatti che l'unico villain principale del duo sarà il personaggio di Idris Elba, Brixton aka il Superman nero.

Fast and Furious - Hobbs and Shaw arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 agosto. Nel frattempo vi ricordiamo che la Universal ha in programma ben 3 nuovi spin-off della saga, uno dei quali annunciato da Vin Diesel nei mesi scorsi e che potrebbe essere incentrato su Chiper, personaggio interpretato in Fast and Furious 8 da Charlize Theron.